Malos

Oye, hay gente que se pasa criticando todo. Yo sí veo el cambio que ha tenido Alexa Chacón en su figura. “Mijita”, usted siga que va por buen camino, no se deje intimidar por personas envidiosas y malintencionadas que lo que quieren es molestar.

Además, imagino que no ha sido fácil, para nadie es fácil arrancar una rutina, hay que tener constancia y fuerza de voluntad.

Bien

Me alegra que Marelissa Him pueda monetizar en TikTok, una ayuda extra no cae nada mal y más cuando la gente se preocupa por trabajar y presentar buen contenido. ¡Enhorabuena, muy merecido! Solo que siempre habrán personas envidiosas que ven todo mal. Hay que dejar la envidia y alegrarse por el bien de los demás, así Dios también nos bendecirá a todos.

Dejen al hombre

No le vi nada malo a que Jhonathan Chávez se haya puesto a “dizque” vender chicles a Alejandro Torres en pleno baile. Yo lo veo es como un momento de distracción tanto para él como para su público. Pero, la gente le ha tirado “hate”, hasta ridículo le han dicho. ¡Ay no, pobre del acordeonista! Yo no entiendo en qué les afecta esto ¡Vivan su vida!