Bien por él

Oye, yo sí me alegro por el reconocimiento que le dieron a Emilio Regueira, pues muchos dicen que no es la gran cosa. Pero, la Medalla al Mérito Victoriano Lorenzo es una gran distinción para cualquier panameño. ¡No sean envidiosos! Al contrario deberían alegrarse por ese premio que bien merecido que lo tiene. Espero siga dejando el nombre de Panamá en alto.

Felicidades

Sara Bello y Agustín de Gracia están a punto de recibir a su segundo bebé, muy bien por ellos. Lo que no comprendo es el odio de algunos, pues yo digo que si la “mijita” publica sus detalles personales es porque ella quiere, no sé por qué les molesta tanto si esas fotos no afectan a nadie. Sean felices y dejen a los demás vivir su felicidad. ¡Qué le vaya bien!

Dios Santo

Mónica Nieto tuvo que dar explicaciones de cómo generaba sus ingresos. ¡Qué barbaridad! No puedo creer que la “mijita” se haya tenido que poner en esas. ¿Hasta cuándo con las personas metidas? Ella no tenía por qué ponerse a dar ese tipo de explicaciones, pero bueno imagino que ahora sí la gente está feliz de que les hayan corrido el gusto. Mónica, no haga eso más.