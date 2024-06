Bajen dos rayas...

¿Por qué son así? Oye, Assilem solo publicó una foto y le han dicho de todo. Resaltaron que era guapa de cara, pero que de cuerpo está muy “malita”. ¡No sean así, se pasan! Además, otros resaltaron que está usando demasiado filtro y por esa razón es que se ve guapa. Pero, estos filtros están para usarlos. Me suena como a envidia, ya deben de dejarla tranquila, porque esa foto no le hace mal a nadie.

Estoy de acuerdo...

La verdad sí creo que el periodista Fufo Quirós se pasó con aquel comentario, por esta razón estoy de acuerdo con lo que dijo Juanpi Dolande, ya que Quirós se expresó de manera despectiva contra las personas con discapacidad. ¡Santo Cristo, qué le pasó! Uno tiene que saber bien qué va a decir frente a diferentes situaciones y el comunicador no conectó bien su “cerebro con la lengua”.

Es duro el trabajo...

El acordeonista Jhonathan Chávez tiene toda la razón al decir que la vida del músico no es fácil, aunque algunos dicen que es sencillo, que es una forma fácil de ganar dinero. No creo que aguantar sueño sea algo sencillo, así que no deben hablar de esa manera. El “mijito” tiene que esforzarse e incluso deja de pasar tiempo de calidad con su familia. ¡Usted siga trabajando fuerte!