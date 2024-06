¡Qué necios!

Oye, esos usurpadores no andan con cuento. Esta vez su víctima fue Madeline Pineda, sí la vocalista de la agrupación de "El Canoso". Al parecer robaron su foto y crearon un perfil diciendo que supuestamente anda en busca de novio "aunque sabía que no era muy bonita". No tienen nada que hacer. Por suerte, la cantante alertó a sus seguidores.

¡Ay padre!

Aún no sé que tan cierto sea, pero en las redes sociales, sobretodo en TikTok andan los comentarios fuertes de que la presentadora de A Lo Panameño, supuestamente mantiene una relación con el acordeonista. ¡Santo! Bueno, eso es lo que dicen por ahí, si es cierto o no, aún no se sabe y los implicados no han hecho caso a esos rumores. ¿Será verdad?

Apoyo

Oye, regresó a la escena mediática Karina Linnett, pues en esta ocasión anda apoyando a su compatriota Miguel Melfi, haciendo un llamado para que lo apoyen, ella quiere que gana en "La Casa de los Famosos Colombia". ¡Así como lo leen! Eso está bien, el apoyo de los amigos es vital en cada momento de la vida. Así que, ya dejen el "hate" contra la "mijita".