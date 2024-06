¿En serio?

Todo un revuelo ha ocasionado Anyuri porque le bloquearon la cuenta de TikTok. Mínimo se va a acabar el mundo, por lo que le ha pasado a la cantante. ¡Qué payasada! Lo mejor que pudo hacer fue abrir otra cuenta en la red social y ya, no sé por qué tanto escándalo por una tontería. “Mijita”, calladita se hubiese quedado más bonita.



Se quedó

A pesar de ser uno de los competidores más sonados en “La Casa de los Famosos”, era el panameño Miguel Melfi, este no se quedó con el primer lugar del preciado “reality”. El “mijito” se llevó el tercer lugar, que no está nada mal. Además, para sus seguidores istmeños sí es su ganador. ¡Sin importar los escándalos, usted hizo bien el trabajo!



Se pasan...

¡Ay no! A veces nos pasamos, creo que ya están siendo demasiado crueles con Delyanne Arjona y sus comentarios contra su cuerpo, ustedes no saben si ella ha tenido una gran batalla para bajar de peso y la atacan, no me parece. No anden dejándole comentarios crueles a la “chef”, no creo que sean necesarios. ¡Dejen la intensidad.