Bien hecho

Vi a Doralis Mela bailando con Jhonathan Chávez una melodía de Nenito Vargas, bailan muy bien ambos. Pero, la gente no dudó en criticarla y algunos comentando que se veían bonitos como pareja. Bien hecho que “La Tepesita” los paró y de una dijo que no se mete con hombres ajenos. Son bien atrevidos, solo era un baile.



¿Por qué son así?

Oye, no tiene nada de malo que Kathy Phillips reflexione y esté agradeciendo por la llegada de su segunda bebé. Al parecer no ha sido fácil, pero afortunadamente ya la tiene en sus brazos. No sé por qué la tienen que atacar dizque porque está muy vieja y sabía lo que le podía pasar. No sean tan envidiosos, dejen a la otra ser feliz.



Se pasó

Bueno, yo soy fan del profesor José Escobar, pero tengo que aceptar que se pasó, pues no era necesario tanta gritadera contra el diputado electo, Eduardo Gaitán pues hay otras maneras de exhibirlo, si es que ese era su objetivo. Esta vez, quedó en feo el periodista, debe mantener la cordura. Tal vez el diputado tenía una excusa válida.