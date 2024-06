Es su asunto

No comprendo por qué la gente agarra rabia gratis con los temas de "La Cuchita", si la "mijita" tiene un nuevo novio y andan destilando amor no es problema de nadie. Si se llegan a dejar, ustedes no van a sufrir, sino ella. Tienen que dejar que Anyuri fluya en su relación, todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida. ¿Qué quieren? No anden molestando.

A mí sí me alegra

Me siento feliz al saber que Emilio Regueira es parte del himno “Nuestros Colores” de Leagues Cup. El “mijito” está dejando el nombre de Panamá por todo lo alto y eso está bien. Yo sé que muchos dirán que no es la gran cosa, pero no cualquiera hace una colaboración como esta. Ojalá siga por este camino, pues es uno de los artistas más reconocidos en el país.

Siguen contra “El Profe”

Oye, yo respeto mucho al profesor José Escobar, pero se pasó al llamar “muchachito” al diputado electo Eduardo Gaitán. Esto pasó a inicios de semana, pero las personas siguen con el tema, porque en realidad no debía llamarlo por ese diminutivo, es como una ofensa. Comprendo que le enojó el hecho de que lo dejarán esperando, pero debió controlarse.