Toda la razón

Oye, la expresentadora de televisión Nairobi Dacosta tiene toda la razón cuando dice que guardar silencio en momentos claves es esencial para alcanzar la paz. Claro, a veces a algunos les pica la lengua para decir cosas de los demás, pero en ocasiones es mejor callar, algo así como “ver y guardar silencio”, más si no sabemos cómo han ocurrido las cosas.

¿Y entonces?

Yo sé que el amor de un padre para sus hijos es lo mejor, ese apoyo, ese afecto lo es todo. No obstante, ya se pasan con Ramiro Hernández. Todo muy bonito con el menaje de cumpleaños hacia su hija, pero tampoco es algo de otro mundo, no sé por qué tanto alboroto con eso. ¡Se pasan! Repito, me alegra que el presentador de TV exprese su amor, pero no es para tanto.

Busquen oficio

La gente si es mala, Delyanne Arjona estuvo celebrando sus 17 años de debut en la televisión y la gente le dijo de todo. ¿Por qué son así? Con eso ella no le está haciendo daño a nadie, solo es una celebración de la “mijita”, no tienen por qué atacarla. Bueno, me alegra que algunos sí la hayan felicitado. A Delyanne no la sueltan los “haters”, ya creo que abusan.