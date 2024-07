No hay respeto…

A Fulvia González le dijeron que parece un “travestí” por usar tanto maquillaje. ¿Por qué son así? Si la “mijita” viene y le da un “para atrás” entonces ella es la mala, no se estén buscando problemas. La presentadora es bonita con y sin maquillaje, lo único es que en las fotos en las que se le ve sobrecargado es por la iluminación, no era la mejor y le hizo villanía.

¡Yo también quiero!

¿Ministra por qué no avisó? Yo también me quiero ir de congreso (guiño), me hace falta un descanso, perdón, digo, ir a uno de esos eventos a debatir asuntos de interés regional. Por ejemplo, “La Ministra” propuso hacer un acuario, no sé en qué nos beneficia en este momento, pero me dio mucha risa, ya que sigue la línea de las promesas vacías de algunos políticos.

Primero la salud…

Por experiencia propia sé que cuesta mucho “estar de balde”, sobre todo cuando se es muy activo, sin embargo, cuando se trata del bienestar general es mejor seguir las instrucciones de los galenos, así que Denisse Becerra, que se hizo recientemente una cirugía, búsquese un pasatiempo y permítase sanar y completar el proceso, es por su bien y pronta recuperación.