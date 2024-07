¡Qué pereza!

¿Vieron el video de Marliere Sealy llorando? No es por minimizar su experiencia o el proceso por el que esté atravesando, pero grabarse llorando me parece de las cosas más ridículas que uno puede hacer en redes sociales. No veo la necesidad de exponerse de esa forma, porque lo único que genera ese tipo de cosas son críticas o comentarios malintencionados.



¡Show!

De dónde sacan el valor las personas que se presentan a las audiciones de "Yo me llamo", estoy por creer que solo lo hacen por la anécdota o salir en televisión. ¿Pero, a qué precio? Vi algunas presentaciones y la verdad me dieron ganas de no ver más el programa, personas que no tienen el talento para el canto y que ni siquiera se parecían al artista que interpretaban.

Como pez en el agua...

Para mí ha sido muy grato ver el manejo que ha tenido la ministra Maruja Herrera en sus apariciones públicas, es muy proactiva y entiende muy bien cuál es su misión, ya lo hizo en el pasado, y por ello, confío en que tendrá una buena administración. Además, la “mijita” lo tiene claro, no se trata de ella, sino de impulsar el arte, las tradiciones y el intercambio cultural.