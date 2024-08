Fuerte...

Considero que sí le faltaron el respeto a la alcaldesa de San Miguelito, porque el que Irma Hernández haga sus videos en TikTok no tiene nada de malo, ella no está dejando nada a un lado. La “mijita” sigue con sus funciones diarias. El asunto, es que los que reclaman quieren una respuesta rápida y a veces las cosas no se pueden dar de esa manera. ¡Paciencia!

Espectacular

Así fue el atuendo de Nicolle Ferguson en la gala de “Yo me Llamo” de esta semana, muy acorde a la temática. Ni hablar del peinado y ese labial. Muy guapa, bueno, ella es bella, pero a veces la visten como si le tuvieran rabia. Así que lo positivo también se resalta y me pareció muy hermosa. Todo le quedó a la perfección, siga así Nicolle, explotando su belleza.

No sé...

Unas dicen sí y otras no, yo me uno al grupo de los “no”, pues nunca me han gustado los atuendos de Ramiro Hernández, siento que siempre se va a los extremos, a veces básico o en ocasiones extravagante. Bueno, en estos días lo vi con un saco en verde y no me pareció tan mal, pero nada como para decir “¡Wao!”. Lo importante, es que él se siento cómodo.