Cuentos…

Pulla o no, Doralis Mela tiene la razón en algo, las justificaciones que he escuchado hasta ahora de los “auxiliados” me parecen de los más paupérrimas e incluso ellos mismos se enredan en su cuento y al final quedan peor, otros han preferido guardar silencio y eso ha aumentado más la molestia del pueblo, en especial, de aquellos a los que la institución le negó la ayuda.

¡No entendí!

Hugo Famanía es el verdadero “no aclare que oscurece”. Dios mío, no le comprendí sus explicaciones sobre el presunto auxilio económico que recibió su hija. Primero, que solicitaron préstamos, luego, que cuando se aprobó renunció al beneficio, pero que la plata ya la habían pagado a la universidad. Al final no dijo si su hija usó o no el beneficio.

Tiene un punto…

Fulvia González, otra de las beneficiarias de los auxilios, estaba calladita y no le quedó más remedio que dar explicaciones sobre el uso que le dio a los recursos… La “mijita” tiene un punto, no se puede criticar a todos por igual, ya que hay personas que sí lo necesitaban y otros que toda la vida han tenido lujos y ni cortos ni perezosos aceptaron el beneficio.