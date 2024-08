Talento…

¡Oye! “Rosa Remix” se ha convertido en un éxito… Felicito a Roottilio y Zulu Lion porque están sonando a nivel internacional y con una propuesta diferente a lo que actualmente se está consumiendo a nivel local. Han logrado buenas reproducciones en poco tiempo y en TikTok están virales, sigamos apoyando al talento local y le deseo lo mejor a los chicos.



¿Está cansada?

¡Estoy con Mónica Lola Díaz! Al igual que ella, hay algunos a los que no le interesa la vida de Gracie Bon y ya estamos “cansados jefe” del bombardeo del contenido de la “mijita”, pero hay que hablar de ella porque la gente está interesada para bien o para mal en lo que hace. Así que no culpen a los sitios de farándula, ya que se les da lo que consumen.



¡Ay Víctor!

El ex de Gaby Garrido dio su versión de los hechos, bueno si a eso se le puede llamar aclaración, ya que lo único que dijo fue que la “relación no se terminó de la noche a la mañana” y que lo que se veía en redes no determina el tipo de relación que tenían. Al parecer el “mijito” no estaba conforme y no quiso entrar en detalles. Quedamos como Yoani, en el aire.