Uno no puede pretender que le va a lanzar un ataque a Mónica “Lola” Díaz y va a salir bien librado, la “mijita” tiene la lengua afilada y no es de las que se queda callada. Para muestra un botón, le dieron para “desayunar, almorzar, cenar y llevar” al novio de Mollie. Si su propósito era defenderla, déjeme decirle que la hundió más, mejor coja su esquina.

¡Apagado!

Ahora entendemos un poco la razón por la que el “Peluche” está desaparecido y posiblemente también sea el motivo por la que no ha podido hacer su tan pedido concierto en Panamá. El “mijito” presuntamente rompió palitos con su disquera, los detalles no se han hecho públicos, pero al parecer la ruptura no ha sido en buenos términos. ¡Ay padre!

¿La competencia de Julián?

La “Doradita” tampoco se quiere dejar, anunció que próximamente iniciará otro emprendimiento. ¡Otra vez! No dijo mucho sobre de qué se trata, espero que esta vez sea la vencida, ya se parece al chico de los “mil emprendimientos”. Estaremos pendiente para ver qué nos trae, aceptamos PR, no, mentira, sin embargo, le deseo muchos éxitos en su negocio.