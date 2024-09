¡Son amores!

Al parecer Tatiana Vélez y Luis Durango Jr. están en el mejor momento de la relación y lo confirmaron con unas fotografías en la que se puede ver el clásico arreglo de pétalos de rosas en la cama y globos, sí, ese que al parecer todos los famosos del patio piden para declarar su amor. ¿Cuántos le durará la felicidad? Lo averiguaremos.



El que faltaba…

Al que tanto estaban invocando apareció, me refiero a “Yemil”… No sé cómo lo hace, pero cada vez que están hablando de la ex hace acto de presencia, ya cansa, él al igual que la “mijita” parecen que no se superan. Está privado de libertad y aún así sigue dando problemas, fue él o el mánager que le maneja las redes, tengo esa duda.



¡Enhorabuena!

Felicidades a la cineasta Arianne Benedetti, al reparto y al equipo de producción de “Despierta Mamá”, ya que la cinta fue seleccionada para representar a Panamá en la edición 2025 de los premios Óscar. Así que ya saben hay que apoyar la película y correr la voz de que el largometraje está en la carrera por una nominación en los premios más importantes de la industria.