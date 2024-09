¡Soporten!

Tenía rato que no sabía nada de Delany Precilla y nos ha sorprendido con que representará a Panamá en un certamen de belleza en México. La “mijita” no es del agrado de algunos, pero en estas cosas hay que dejar la aversión a un lado y apoyar a nuestros coterráneos en todas aquellas cosas en las que llevan nuestra bandera. ¡Felicidades y muchos éxitos!



¡Aprovechado!

Ya ven porque no hay que hablar sobre cosas que uno no sabe… El tiempo le dio la razón a Rake Martínez, es una chica valiente y que soportó por mucho tiempo las habladurías de que estaba junto a su ex por dinero. Resuelto el caso de violencia en el que ella fue la víctima, salió a la luz de que el “fulanito” era un mantenido, si fuera él me daría pena dar la cara.

Chiquilladas…

Jacky Guzmán y Ainara Sanz son adultas y se comportan como “chiquillas”. Parecen dos niñas de un jardín de niños que están enemistadas porque una le jalo las coletas a la otra. No entiendo la necesidad de esas indirectas en redes, si tienen un conflicto por qué no lo resuelven en privado y cada una tome su esquina. ¡Ya cansan! No tengo paciencia para tantas tonterías...