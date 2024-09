Le cayó la saliva...

Twitter, bueno, ahora X, no olvida y por allá en 2017, Gaby Garrido criticaba que la gente publicara todo sobre su vida privada en redes sociales y adivinen quién vive de eso ahora. Uno puede cambiar de opinión, eso es totalmente válido, pero no se puede andar por la vida diciendo de esta agua no beberé porque la vida da muchas vueltas. ¡Ojo con eso!



¡Siéntese, ya lo vimos!

¿Quiere figurar? Si consumir contenidos relacionados con la "farsandula" no es lo suyo, entiendo que esté hastiado, sobre todo estos últimos días, que hay chismes para llevar hasta en "tupperware". Comprendo el punto del productor Mario Spinalli, sin embargo, uno no puede decirle a la gente qué puede o no hacer con sus cuentas de redes sociales.



No ‘plastic’...

¡Dejen a la muchacha en paz! Yaneth Marín tuvo que salir a desmentir los rumores que afirman que se hizo cirugías plásticas... Que afán tienen, no los entiendo, si la muchacha se operó o no, eso no es problema de nadie. Mínimo pusieron algo para el procedimiento... Además, dejen de andar opinando de los cuerpos ajenos. ¡Dejen el ocio y busquen oficio!