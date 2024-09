¡Hipócritas!

No estoy de acuerdo con ciertos comportamientos, es más, ni la conozco, pero no concibo la razón por la cual Ainara Sanz no se pueda darse otra oportunidad en el amor, digo su expareja no le tomó mucho tiempo para tener nueva pareja, entonces, ¿por qué ella no puede? A él se lo aplauden todo porque es hombre y por la narrativa en la que quedó como una “vistima”.



¡Otro Pokemón!

¡Blas, Blas, la lleva Blas! Por no manejar con prudencia la comunicación sobre su nueva relación, ahora están apareciendo las pullas de los ex de la “nueva etapa” de “El ratón”. Qué pena, soy de las que piensa que eso se pudo haber evitado si hubiese tomado las previsiones necesarias y sobre todo evitando exponer al escrutinio público a su exesposa e hijos…



Son rumores…

Las malas lenguas en redes sociales afirman que Vladimir es cosa del pasado, ya que Yaritzel Vélez tiene novio, supuestamente es un “colágeno”. ¡Ay padre! Pronto nos vamos a enterar si es así o no, ya que a la señora no se le puede dar mucha atención porque se desboca. Esa familia es un circo, nadie se quiere dejar y siempre están de boca en boca…