¿El amor te ciega?

¡Dios mío! No han escuchado eso de que nunca se debe tatuar el nombre de la pareja. Bueno, a Tatiana Vélez y Luis Durango Jr. les importó muy poco. No quiero ser ave de mala agüero, pero ya los veré en el futuro aplicando la de Ainara Sanz, es decir, un “cover up” para borrar las huellas de ese amor que no prosperó. Recuerden que no todo dura para siempre...

¡Tibio!

Si hay algo que me molesta es que en todo este proceso por presunta violencia doméstica K4G se ha manejado tibiamente en sus descargos en las redes, comprendo que está en medio de una investigación, pero si va a decir algo y tiene las pruebas para sustentarlo expréselo sin tantos rodeos o mejor tome su esquina y deje que el caso siga su curso.

Más de lo mismo…

Muchos quedaron impresionados porque Italy Mora no necesita muchas tomas ni largas jornadas para completar una producción audiovisual. Bien, su belleza nunca ha estado en duda, sin embargo, lo que me gustaría que muestre es qué tanto ha avanzado en su oratoria, dominio del público o su pasarela. Recordemos que es la suma de un todo, no solo una cara bonita.