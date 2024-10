¡Ay padre!

Muchos se preguntan si a “El Canoso” se le subieron los humos. Estoy en las mismas, he visto actitudes y comentarios del tipiquero que se prestan para pensar de esa manera, y aunque le quiero dar el “beneficio de la duda”, él tampoco coopera mucho. Esa pulla contra los que hacen bailes gratis no le gustó a los bailadores, ya que sus razones tendrán los que lo hacen.



¡Dramático!

Yedgar le dio un susto a los que disfrutan sus informes de la farándula de la escena típica con eso de que se iba a retirar… ¡Ayyy, mijito! No sea tan dramático, usted llegó a llenar un espacio que no ha sido explotado por la prensa rosa, los chismecitos vernaculares. La verdad, me gusta la forma en la que da sus reportes y para bien o para mal siempre dan de qué hablar.



¿Y el comunicado?

Con todo lo que está pasando en la escena típica me he quedado esperando el “Comunicado a la Nación” de “La Ministra”. Ella siempre está al día de los temas de actualidad, por eso me llama la atención que no haya dicho nada. Sé que los temas que están en el tapete son delicados, pero eso a ella nunca le ha importado. ¡Aló! ¿Ministra qué pasó?