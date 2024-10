¿Qué hacemos?

¡Mollie, Mollie, Mollie! Antes de opinar sobre algo lo mejor es documentarse, no le va a tomar mucho tiempo entrar en Google y leer un poco. Yo no sabía que Margot Robbie formaba parte del universo del “Joker”, con Joaquin Phoenix… No está mal que publique su opinión, pero por querer formar parte de la conversación sale con unas barbaridades. ¡Ojo para la próxima!



¡Los misterios de las vigas!

Todavía muchos no superan el llanto de Sandra Sandoval por el tema de las vigas y me da risa que como han aparecido los familiares a defenderla, mínimo la tipiquera va a salir en su defensa si se ven en una situación similar. No sean ridículos, se le puede dar el beneficio de la duda, pero tampoco es como para “rasgarse las vestiduras” por ella...



Bueno…

Tanto que quiere internacionalizar la música y ni siquiera puede hacerse cargo de una polémica a nivel local… Hablo de “El Canoso”, yo me pregunto si tendrá un equipo de comunicación de crisis, ya que los escándalos en los que se ha visto envuelto no han sido abordados oportunamente y si su música traspasa fronteras se enfrentará a problemas más grandes.