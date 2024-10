Exprés…

La velocidad con la que la relación de Tatiana Vélez y Luis Durango Jr. ha evolucionado me genera suspicacias, todo ha sido tan rápido y no veo la razón. ¿Amor? Por más enamorados que estén tienen que tener presente que el apuro trae cansancio, no vaya a ser que después se arrepientan y terminen viviendo un infierno… Pero, bueno, felicidades.



¿Qué está pasando?

La ausente en la gran propuesta de compromiso fue Yaritzel Vélez… La tía dice que estuvo de corazón, sin embargo, últimamente he visto como un distanciamiento entre madre e hija. Por lo menos esa es mi percepción, ya que la hija no le comenta las publicaciones donde la menciona y tampoco sube cosas con ella en redes como lo hacía antes.



¡Empoderada!

Me gustó mucho como se lució Joseline Pinto en el campo de tiro, la vi empoderada, segura y en ningún momento perdió su toque femenino. ¿Vieron esa manicura? ¡Dios mío! Hasta me sentí segura… Por otra parte, nunca faltan los comentarios negativos de los que creen saberlo todo, bueno, vayan al campo y hagan lo que ella hizo, luego me echan el cuento.