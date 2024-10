Más de lo mismo...

Pensé que nos íbamos a librar del “spam” de publicaciones de Susan Castillo ahora que es funcionaria, pero no, me ilusione en vano. Ahora cambió el “set” fotográfico, ya no es en los camerinos del canal de la 12 de octubre, ahora es su casa. Algunas veces tiene "outfits" atinados, otras veces me parece que va para otro lugar, menos a laborar. ¡Ojo con eso!

¡Ay padre!

Quedé en quinta de ballet con la escena de Denisse Becerra y Samuel Anthony bailando en el concierto de Aventura. Por más confianza que tenga con mis amigos yo no bailo de esa manera con ellos, esos jueguitos y esa manoseadera no se ven bien. Luego se andan quejando de que a la gente le gusta inventar, pero ustedes tampoco cooperan.



¡Ehhhhh!

A mí y a otros tantos no les gustó la reacción de Robin Durán en la cámara escondida que hicieron en el programa... No era para tanto, no digo que genuinamente se pudo haber asustado, pero lanzarle la botella a la persona, enfundada en el disfraz, estuvo de más. ¿Estará bien esa persona? ¿Se disculpó? ¡Se le derramó la prepotencia!