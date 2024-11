¡Omisión!

César Anel Rodríguez me tiene de payasa revisando cada dos por tres su Instagram para ver si dice algo del “arroz con mango” que se le formó acá en Panamá, pero según lo que veo, parece que para el “mijito” todo está como las portadas de la revista “La Atalaya”. ¡Todo es paz y tranquilidad! Espero que se digne pronto a dar declaraciones.



Satisfechos…

Espero que los que andaban a la espera de la reconfirmación de la relación de El Tachi y Aliah Maurette ya puedan dormir en paz y continuar con sus vidas. No sé por qué tenían la zozobra sí las señales estaban ahí y eran más que evidentes… Quedó demostrado que para ser chismoso hay que poner a trabajar las neuronas.



Son necesarios…

Ya ven por qué digo que el “staff” de presentadores de Calle 7 necesita un cambio. Daniel Domínguez está de vacaciones y se nota la diferencia, no hay tantos gritos y el ritmo fluye de mejor manera. No me gusta jugar con el pan de nadie, sin embargo, el “mijito” no ha escuchado las críticas que se le han hecho sobre su desempeño.