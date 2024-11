¿Y ahora?

¿Qué pretende Gracie Bon? Parece que la “mijita” va a probar si sus “petacas” caben en todos los asientos del mundo para quejarse y decir que es discriminada. No me sorprendería que salga con que ahora va a mandar a fabricar su propia montaña rusa. Posiblemente no es la única que tiene problemas por ser talla grande, pero sí es la que más se queja.



Me quedé esperando…

Para unas cosas Susan Elizabeth Castillo hace “spam” de publicaciones en Instagram y para otras no… Me quería enterar por ella sobre su salida de la CSS y comprendo que la institución tenía que ser la primera en hacer pública la noticia, pero después del comunicado ella podía decir algo. Le gusta andar publicando hasta lo mínimo. ¿Ahora qué pasó?



¡Orgullo nacional!

Jazzy sigue añadiendo más celebridades a su historial de entrevistas. La “mijita”, con tan solo 14 años, ha entrevistado a grandes de la industria del entretenimiento y no tiene nada que envidiarle a otros reporteros, ella lo hace muy bien y ver sus entrevistas es muy entretenido. Y me gusta que siempre que tiene oportunidad dice con orgullo que es de Panamá