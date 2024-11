Todo sea por la salud...

Mi "chiquita" "Soy Thaly" habló de "Sech" y sí, estoy de acuerdo con ella, no entiendo como no se ha hecho énfasis en el cambio físico que ha tenido el "mijito"... Su determinación y disciplina son dignas de admirar, no todos tenemos la fortaleza para ser constantes y hacer un cambio radical como él lo hizo. "El Peluche" está en "skinny" era.

¡Buena esa!

Me gustó la forma en la que Dubosky le aclaró a sus seguidores porque prefiere manejar su faceta como jurista de forma discreta, eso se valora mucho, ya que hay que respetar la privacidad de sus representados, además, habla muy bien de él que no se quiera apalancar de que es famoso para atraer a posibles clientes...

Tiene que parar...

Guardo la esperanza que el problema entre Italy Mora y César Anel Rodríguez se resuelva por la vía legal y que quede al descubierto quién dice o no la verdad, sin embargo, considero que la "mijita" debe dejar que el "proceso", si lo hay, siga su curso y guardar la banda de "Miss Universo Panamá". ¡No hay vuelta atrás!