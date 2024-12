Enredo

Bugaman diciéndole a Yaneth Marín que se respete. “Mijito”, deje a la otra ser, es la vida de ella, no la suya. No sé en qué le afecta. No sea necio. No creo que ella haya necesitado su consejo. Yaneth está grande y sabe lo que hace. Seguramente usted es perfecto. Además, no podemos andar metiendo nuestra nariz donde no nos llaman.

Se pasan

Hay gente que no hace ni deja hacer, vi que le están tirando “hate” a “El Peluche” porque estará participando en un evento navideño en el que regalarán juguetes a muchos niños. A mí si me parece un buen gesto, aunque algunos digan que se está copiando de Bad Bunny. Sech, yo sí lo felicito por llevarle alegrías a estos niños.

Felicidades

Me alegra mucho como Mehr Eliezer manejó la situación que se dio el mes pasado donde se recordaron supuestos episodios de cuando ella fue candidata a Miss Universo. Ahora Eliezer hace un recuento de sus logros y de verdad que la “mijita” a logrado mucho. Siga así, la felicito. Tiene mucho talento.