Se ‘emberracó’

¡Escuchamos, pero no juzgamos! La molestia del profesor José Escobar por el polémico libro de contralores es comprensible y es el reflejo del malestar generalizado de la población, no es el único que se “emberracó”. Al igual que él, yo tampoco tendría afán por leer esa publicación, pues la administración del actual contralor ha dejado mucho que desear.



¿Y el novio?

No entendí el deseo navideño de Gracie Bon… Anhela desde el fondo de su corazón un hombre que la quiera, pero yo me pregunto ¿y el chico de los códigos postales? Hasta donde tenía entendido ellos tenían algo. ¿No? ¿Solo él estaba enamorado? Siempre andaban juntos, él la ayudaba a hacer contenido y aún así me parece que siempre lo ha ninguneado.



Paz…

¡Oye! Esa tregua entre Dímelo Flow y Jacky Guzmán va viento en popa, ahora no solo tienen un hijo en común, también comparten el cirujano plástico… El “mijito” decidió dar el paso y hacerse unos retoques en el rostro, nada invasivo, y me parece bien, ellos también tienen derecho. En lo que también necesita asesoría es con los "outfits", ella lo puede ayudar.