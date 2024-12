¡Éxito!

Al parecer la espera valió la pena, solo me he encontrado con comentarios positivos sobre el concierto que dio el fin de semana “El Boza”, muchos le dieron una puntuación de 10. Por esta razón, lo felicitó tanto a él como a su equipo de trabajo, recordemos que detrás de los artistas hay gente que no está en los reflectores, pero que juegan un rol importante.



Casi, casi…

Falta mucho para el día de los inocentes y Bugaman salió con una de las suyas, casi me la creo, pero me salvé de no meter la pata porque leí todo. Sospecho que muchos se hicieron la idea de que él y su novia están esperando un hijo… Y no me sorprendería que a estas alturas sigan pensando así, porque algunos tienen la mala costumbre de solo leer las primeras líneas.



Vergonzoso

Que mal que una buena acción haya sido opacada por el juega vivo de algunos. Me dio mucha pena que la entrega de juguetes en la Arena Roberto Durán se haya tenido que suspender por el comportamiento de los adultos. ¿Hasta cuándo con lo mismo? Y lo más desagradable no es solo que los niños se quedaron sin sus regalos, sino que también fueron testigos de todo.