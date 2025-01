Enhorabuena…

El gesto que tuvieron unos padres orgullosos de su hija tendrá un final feliz… Varias personalidades del patio se han manifestado con su apoyo para la “princesa de Cañazas”. Eso habla muy bien de ellos, no todo es generar y hacer mofa, como he visto que están haciendo algunos. Los que van no olviden llevar regalo, disfruten y abracen a la familia Valdez Camaño.

¡Qué feo!

Katleen Levy podría tener los argumentos, pero para mí perdió cuando salió con sus vulgaridades, no había necesidad y tampoco el que más grita tiene la razón. Betserai Richards también cayó bajo con eso de la foto de la “mijita” con el ex, aunque eso ya es de dominio público. Así que con la respuesta que dio la exdiputada me pregunto: ¿le avergüenza su pasado?

Son bailes…

Irma Hernández puede hacer lo que desee cuando no esté en horas laborales. Pero, haciendo una analogía de sus habilidades de baile, espero que con esa misma energía y el entusiasmo que le imprimió a cada movimiento resuelva los problemas que afectan al distrito de San Miguelito. Se tiene que mejorar en la velocidad de respuesta. ¡Es solo un consejo!