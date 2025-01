¡Desafortunado!

No soy yo y me enojé más que Kenny Dancer, que fue a quien le boicotearon el guion que preparó para el quinceaños de “La princesa de Cañazas”… Lo bueno, es que el país es consciente de que él y su equipo, dos personas más, fueron los responsables de que ese festejo fuera una realidad y nadie le quita que asumieron esa responsabilidad con las mejores intenciones.

Tiene un punto…

Coincido con Orman Innis en que pasado el quinceaños ahora hay una pelea por el protagonismo, lo cual se ve muy feo y opaca de cierta manera el trabajo que se hizo… Pero, me da una rabia porque a última hora aparecieron unos aprovechados a querer figurar y mandar en fiesta ajena. ¡Qué locura! Y reitero, si no fuera por Kenny Dancer nadie se hubiese movilizado.

¡Ay Torres!

No me voy a cansar de decirlo, el peor enemigo de un famoso es dejar pasar el tiempo y dar espacio para la especulación, lo mejor es salir por delante y dar una aclaración breve y concisa. Dicho esto, Alejandro Torres no ha dicho ni “muuu” tras supuestamente estar involucrado en un accidente donde tres personas murieron. Públicamente ya ha sido juzgado…