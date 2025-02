¡Lela!

La pregunta está de más Marisela Moreno. No cree que la respuesta es más que obvia, pero si la cosa era iniciar el debate, lo logró… A partir de su “duda” he leído una sarta de zoquetadas. ¡Este es mi Panamá! Las banderas no solucionan nada, pero en que le afecta al resto que estén adornando las calles del país… ¡Cojan paz! Al que no le va a gustar es a Rubio…

No entiendo…

¿Susana Elizabeth Castillo está llevando un registro de cómo luce su rostro? Pregunto respetuosamente porque no es normal la cantidad de selfies que se hace y lo peor es que las publica prácticamente todas… No le voy a decir cómo usar sus redes sociales, pero esto es demasiado. No sé cómo Instagram no le ha suspendido la cuenta por hacer “spam”.

¿Quién miente?

No se me ha olvidado el caso de Ainara Sanz… La contraparte argumentó supuesta falsificación de documentos y suplantación de identidad, narrativa que resultó ser falsa porque a la “mijita” le aprobaron su visa… Todos sabemos que los gringos son muy especiales a la hora de otorgar este documento… Muchos quedaron como payasos y ahora están ardidos…