Acertado...

David Samudio dio cátedra a sus colegas... Sabe muy bien cómo separar su faceta como profesional y fanático. Le aplaudo que haya salido en defensa de Cundumi porque nada justifica los comentarios de odio que ha recibido por la forma en la que marcó a Messi. No es el primero ni el último futbolista que le dé una “patada” al astro argentino. ¡Cojan paz!

¡Basta!

¿Hasta cuándo los programas locales van a estar hablando de Messi? Pregunto respetuosamente.... Están pasados, se les agotó la creatividad o no se les permite proponer otros temas. Hay una infinidad de opciones de contenidos que se pueden desarrollar para los programas matutinos, pero todavía ayer estaban hablando del partido del domingo.

Barredera...

Ariel Ríos se unió a las filas de los desempleados. ¡Qué pesar! No solo él, desde hace varios días hay una barredera en los medios de comunicación, lo cual tontamente creí se debía a un relevo generacional. Pues no, el sector siempre ha estado en crisis y en los últimos años esta se ha agravado. No se sorprendan si próximamente hay más despidos.