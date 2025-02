Reina del Charco

Kenny Dancer lanzó “La Racha”, su tema de Carnaval inspirado en la icónica escena de la ministra enlodada en el West. La portada ya es tendencia, reviviendo ese recuerdo pandémico. ¡Mira tú! Este personaje siempre trae algo que da de qué hablar y con este las redes están que arden ¿La coronamos para los culecos o la dejamos en sus funciones?

Kathy al 100%

Tras su segunda hija, Kathy Phillips tomó control de su salud, ajustó su alimentación y dejó atrás las pastillas para la presión. “Es mi proceso al 100%”, compartió. Su transformación es evidente y su historia inspira a muchas a priorizarse después del embarazo. Y la “mjita” ha recibido buenos comentarios, qué bueno. ¡Si Kathy puede, tú también!

Tiene razón

Muchos critican a la periodista y abogada Linda Bran, pero es cierto, los manifestantes le lanzaron objetos de concreto e hierro a los policías, es extremadamente peligroso. No sé qué les cuesta salir a la calle sin generar tanto caos, no se le niega que luchen por los derechos de los panameños, pero no tienen que pasar los límites. El asunto puede terminar peor.