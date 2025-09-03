‘El Ken del Legislativo’

Como “mijitas” de bien varias chicas fueron el fin de semana a misa y el pecado personificado hizo acto de presencia. A muchas se les hizo agua la boca cuando vieron que entre los fieles estaba José Pérez Barboni. El diputado no pasó desapercibido y dejó a más de una enamorada. Guapo, atlético e imponente… Y el “outfit” que cargaba no era para dejarlo salir solo de casa.



Sí es la ‘man’ de la foto

Hablando de gente guapa. ¡Wow! Les tengo que decir que Julia Honings es bella, pero cuando digo bella, el término se le queda corto... De pocas “farsanduleras” me atrevo a decir esto porque retocan demasiado el contenido que publican en sus redes sociales. Bueno, según mi percepción, no es el caso de la “mijita” lo que se ve en redes es en persona.



¿Qué pasó?

La ausencia de Marelissa Him no pasó desapercibida en la convención de los “catlovers”. ¿No entendí? Se comprometió con una causa social y se ausentó en el gran día... Si de antemano sabía que su agenda no se lo permitía, mejor le hubiese dado la oportunidad a otro “farsandulero” que sí se pusiera tú a tú con los voluntarios. ¿Se conectó virtualmente?