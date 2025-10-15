¡Preocupante!

Por donde se mire, no me da gracia ni buena espina que los jóvenes tengan como ejemplo a seguir al residente del pabellón Y celda 1,000. Ni como persona ni como artista. El público en general sabe cómo es el “mijito” en ambas facetas, así que no entiendo por qué es motivo de charla y hasta temática de decoración para los birretes de graduación. ¡Fuga de cerebro!



Rumores

No saquen conclusiones apresuradas. Que la “mijita” haya borrado las publicaciones con su esposo y que no lo mencionara en la publicación por su cumpleaños puede significar mucho, pero a la vez nada. ¿Sospechoso? ¡Quizás! Solo los involucrados saben lo que pasa en la relación y al resto solo les queda especular hasta que se dé una versión oficial.



Ya no es igual...

Soy yo o los videos de “La Ministra” ya no dan risa o es que el humor viene por separado. La publicación sobre la caída de granizo en el “west” estuvo ni fu ni fa. Es de ese tipo de “clips” que solo el que los graba los entiende. No sé, cuéntenme ustedes, ¿les pasa lo mismo? Estoy preocupada, me estoy haciendo mayor y no entiendo el humor de los jóvenes.

