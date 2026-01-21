¡Ayyyyyyy!

La “durazno” se ha deshecho en halagos para su esposo y le echó tierra al residente de La Mega Joya, a quien presuntamente algún momento le cocinó y envió comida. ¡Fuerte! Ha sido un cambio de 180 grados y parece que su esposo ha tenido mucho que ver en su transformación. La “mijita” por el momento está alejada de los escándalos y enfocada en su familia.

No lo sé Rick...

La gente puede pedir a quien le dé la gana para el “parking”, sin embargo, qué contenido me puede dar la tía Vélez porque desde que la hija cogió su esquina ella no suena ni truena. Si nos va a dar controversia, gritos y obscenidades, paso porque eso ya es mucho en la casa. No creo que tenga la habilidad de mantener entretenido al público. ¡No más muebles!

¿Qué esperaban?

La gente es bien ilusa porque tienen la esperanza de que en dos semanas prospere un romance en el “parking”. No niego que puede haber atracción física, pero de allí a que se enamoren en tan poco tiempo no lo creo. Hace falta mucho más para poder desarrollar sentimientos por otra persona, además, las condiciones no son las mejores para que eso suceda.