Son niveles

No cualquiera puede decir que colaboró con Netflix. Bueno, Susy Mouriz lo hizo y me agradó mucho, que pese a que está haciendo su carrera en México, no se olvida de dónde viene. Cada vez que le preguntaban de dónde era, ella muy orgullosa respondía “Panamá”. Ella definitivamente está cumpliendo sus sueños. ¡Enhorabuena! “Mijita”, la felicito.

Eso no es IA

Este chismecito está bueno... Y parece ser que está aprobado por la ex o por lo menos le gustan los comentarios que han hecho sobre la supuesta relación. Lo digo así porque ninguna de las partes ha negado o confirmado que haya algo más que una amistad. Aunque, “cuando el río suena, piedras trae”, así que cuando oficialicen nos hacemos los sorprendidos.



Punto de inflexión

Espero que el salto a la televisión le suponga nuevos proyectos a futuro y una oportunidad para reflexionar sobre el tipo de contenido que está haciendo, que no me malentiendan, no es malo, sin embargo, a veces da la impresión que solo busca dar lástima en las redes sociales y no es que no sea empática, sino que es tan repetitivo que llega a cansar.