No lo sé Rick...

La gente no anda comiendo cuento. Los internautas no quedaron convencidos con la aclaración de Novo, que le está lloviendo palo como piñata en fiesta de cumpleaños. La opinión pública ya los juzgó, no solo por el caso de Robin Durán, sino por la extensa lista de personas que los señalaron por ofrecer un servicio que deja mucho que desear.

No lo quieren

Abraham Pino está cosechando lo que sembró. Si sabe contar, que no cuente con el apoyo de los panameños ahora que va a estar en un “reality” internacional. Luego del anuncio, varios usuarios en redes sociales afirmaron que no van a respaldarlo por lo arrogante que ha sido en el pasado. Ya me lo imagino diciendo en la competencia que su país no lo apoya.

Ehhhh

Todo bien con los consejos de la Marigaby... Sin embargo, le faltó decir que el que mucho abarca poco aprieta. Ella es de las que no se ha enfocado en una sola cosa y por eso creo que no ha podido tener éxito. Es como la Barbie, no obstante, para el tiempo que tiene en la industria del entretenimiento ya tendría que tener una mayor relevancia. Solo digo...