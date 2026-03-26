Así nos gusta

No nos regocijamos del mal de los demás, pero dos que tres farsanduleras deberían seguir el ejemplo de Miah Catalina. “Ella” sí frenteó su caso, como dicen por ahí, y reveló que está soltera y que su entonces pareja le puso los cachos. Bueno, fue mucho más que eso... Pero, bueno, ella hizo a los internautas parte de su relación y lo menos que podía hacer era echar el chisme.

Más de lo mismo

Hay que poner esas neuronas a trabajar porque no puede ser que mostrar los cueros sea la única opción para una sesión fotográfica para celebrar el cumpleaños. Podemos hacer un extenso recuento de las farsanduleras que han elegido esta temática y les puedo asegurar que hay hasta figuritas repetidas. ¡Sorry! La de “moda colombiana” no gustó...

Bueno

Sí, es una tontería, pero puedo entender la emoción de que alguien mundialmente reconocido le guste uno de tus videos. Eso quiere decir que su contenido no solo se está viendo aquí y que el algoritmo se lo mostrará a los seguidores del famoso. Sin embargo, tengo mis dudas, está solo buscando popularidad o de verdad está ganando con esa exposición en redes.