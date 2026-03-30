¡Ay padre!

Las acusaciones contra el esposo de Milka Rodríguez están potentes... ¿Qué habrá pasado para que Katie Caicedo lo haya expuesto así? La “mijita” debe temer por la seguridad de los suyos y la propia cuando no le quedó más remedio que usar las redes sociales para responsabilizarlo si algo les pasa. Espero, que también haya presentado una denuncia.



Comunicado

Hasta el “mijito” salió a dar declaraciones. ¡Ya ven farsaduleros! Él ni siquiera era mediático, pero tuvo una relación con alguien que sí lo es y como lo echaron al agua, no le quedó más remedio que contar su versión de los hechos. Bueno, no dijo nada sobre las acusaciones de Miah Catalina, pero, bueno, algo es algo. Ya muchos podrán conciliar el sueño.



Se pasaron

¿Reina de Carnaval o Bella y Señora? Los internautas están ojo al Cristo y no les escapa ningún detalle. Notaron, digo, también es que es muy obvio, que en las fotos oficiales del nuevo tulipán de Calle Arriba de Las Tablas se pasaron con la edición, además, el maquillaje y el peinado tampoco la favorecieron. Parece mucho mayor de lo que en realidad es.

