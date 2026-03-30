Todo mal

Puede presumir lo que le da la gana, pero su publicación solo crea falsas expectativas de cómo se supone que debe quedar la mujer después de dar vida. Esperemos que las mujeres que la siguen no estén creyendo en pajaritos preñados y tengan en cuenta que el cuerpo toma tiempo en sanar, además, que los cambios en el físico no determinan su valor.



Inestable

El “unicornio” cambia de pareja como de ropa interior... Recién presentó una en redes sociales, sin embargo, esa no era la misma con la que pasó el fin de semana. No lo quiero escuchar dando excusas porque hay muchos testigos oculares que vieron sus muestras de afecto: besos, abrazos y demás, con la chica que no pertenece a la “farsandula”.



Éxito

No pierdan la oportunidad de ver la presentación de Farruko en la inauguración de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Sí, así como lo leen, se presentará en el evento deportivo y la entrada será libre. Ya saben, no dejen las cosas para lo último porque de seguro esas entradas van a volar, es más, cuando estén leyendo esto quizás ya se agotaron.

