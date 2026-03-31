‘Déjà vu‘

Ni siquiera el castigo que recibió Milagros Lay ha podido persuadir a las personas de no caer en las mismas prácticas. En las últimas horas se ha estado hablando de una presunta estafa de miles de dólares, que fueron recaudados a través de donaciones voluntarias... Esta vez, nuevamente, algunas caras del patio fueron engañadas. ¡No aprenden! Pero, no los juzgo porque desean ayudar.

¿Sí o no?

¡Sam, Sam, Sam! Esa respuesta, si a eso se le puede llamar respuesta, no aclaró nada, todo lo contrario, alimentó más las especulaciones sobre el estatus de su matrimonio. Dicen las malas lenguas que la velocidad del divorcio superó las preparaciones del enlace. Solo que parece ser que el proceso fue “top secret”. Necesitamos la confirmación de la confirmación...

Enhorabuena

Ya saben que no soy fanática de su contenido, pero las cosas buenas también hay que decirlas. La felicito por compartir con aquellos que lo necesitan un poco de su felicidad. Creo que si más personas hicieran lo mismo se podría ayudar a muchos desfavorecidos... Espero que no pierda el rumbo, que se mantenga humilde y siga apoyando a los demás desinteresadamente.

