No le tienen confianza

La credibilidad del certamen nacional de la belleza está por el piso, no sé en qué condiciones las candidatas aceptan entrar en la competencia, pero la opinión pública ya no cree en cuentos chinos. Hay un “meme” que resume a la perfección la percepción que tienen los internautas sobre el certamen: “La Mansión de la Estafa”.

¡Ay padre! ¡Qué fuerte!



Sin miedo

La “Morita” tampoco está creyendo en nadie. A ella no le importó dejar su rastro en la publicación del “meme” sobre el próximo certamen nacional de la belleza. La imagen está fuerte, hay una versión femenina de quien parecer ser el “azucarado” y la actual portadora de la banda de embajadora de la belleza panameña, pero con unos kilos de más.



’Único y detergente’

Son efectos especiales, son paraguas, con coberturas y agua. Hasta yo caí, creí que Jermaine Cumberbatch estaba cubriendo una nota y que en el lugar del pase estaba lloviendo. Solo él nos da este tipo de contenido y claro, rápidamente se convierte en “meme” nacional. Yo no sé, me pregunto cómo hace para guardar la compostura y no reírse.