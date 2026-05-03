No la fueron, se fue...

Como era de esperarse... Todo lo que tiene que ver con la Tía Susy es un drama y su despedida como jefa de comunicación de los Bomberos no fue la excepción. No sé a qué rumores de que la fueron se refiere, digo yo no me enteré por su “live” y, además, no es de extrañar, porque cuando se fue del seguro no dijo ni esta boca es mía.



Mentira no dijo

Parece que el “body positive” pasó de moda y eso de que todos se sentían cómodos en su piel solo era teatro, especialmente, de los “farsanduleros”. Paola Caballeda tiene la razón nadie quiere estar gordo, pero son pocos los que se quieren esforzar y hacer un cambio por su bienestar. Ahora, que hay más “opciones”, resulta que ya se les olvidó lo que predicaban.



Bien merecido

Se retiró Alejando “Papa Lindo” Sanjur. Me encantó la despedida que le organizaron en el canal de la Tumba Muerto. Se convirtió en una leyenda de la televisión panameña, es de esos personajes que no salen en pantalla, pero que se ganó el cariño de los televidentes y de sus compañeros de trabajo. Espero que disfrute mucho con sus seres queridos y que viaje mucho.

