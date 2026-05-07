No aprende

Nada dice “acato la justicia” como subir “stories” desde la sala de su casa. La brasileña interpretó la orden del juez como “usa redes con moderación y buen contenido”. La próxima audiencia va a ser épica: “Señor juez, solo era un “reel” de motivación”. Es como un alcohólico en rehabilitación abriendo un bar en su sótano y diciendo “es solo para los amigos”.

¡Horror!

Cada uno decide cuáles son sus prioridades. La “Car Fashion” tiene una memoria de elefante… pero solo para el horario de visitas de la cárcel para ir a ver su “peor es nada”. Los cumpleaños de sus hijos se borran más rápido que el historial de Chrome. La selectividad de la memoria es un don y claro, se ganó la nominación al premio como “Madre del Año”.

¿Y la ‘chica show’?

K4G se enamoró de Juliana. Qué bonito. Después de la esposa, la presentadora y el escándalo de supuesto maltrato, ahora viene el capítulo 'redención romántica'. En 3... 2... 1... próximo “leak”. No sabemos quién es la “mijita”, sin embargo, le damos la bienvenida al club de las 'inspiraciones' temporales del productor, que se le declaró en un canal de WhatsApp (y borrarlo rapidito, claro).

