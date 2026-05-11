¿No hay más pilotos?

Sasha es guapa, vuela aviones y sube contenido lindo. Eso genera más “engagement” que un capitán gris con 20 años de experiencia que no tiene cuenta de TikTok. La gente prefiere el cuento de hadas ("¡mujer piloto influencer lleva a La Sele al Mundial!") antes que la aburrida realidad técnica. Es como elegir al presidente por sus bailes en Instagram.

La receta del desastre

Dos chicas que se amaban tanto que decidieron montar SofMale... hasta que una renunció y le dejó TODO el horno a su expareja. Nada dice “empoderamiento” como dejarle el negocio a la que te rompió el corazón. Consejo: firmen un pacto prenupcial de galletas, no vaya a ser que terminen donando tu inversión por “paz mental” mientras la otra sigue vendiendo las galletas de la traición.

Contenido de valor

Llego del trabajo estresada, abro Instagram y ahí está La Tía Vianca explicándome cómo organizar la nevera para que hasta los limones se sientan importantes. Usted no da “tips”, da terapia con olor a limón. La amo, mi casa la ama y mi cordura también. Usted es la antifrivolidad y por eso la seguimos como fanáticas. Es una de las creadoras de contenido que sí recomiendo.

