Metida de pata

Cero y van dos... Hasta para ser chismoso hay que tener buenos informantes y si no se tiene certeza es mejor mantener el pico cerrado. La noticia de la dulce espera de Joseline Pinto ha sido eclipsada por los rumores y especulaciones sobre quién es el padre de la bendición. Culpa que en parte tiene Cocoas porque asumieron que era del ex de la “mijita”.

Tiene razón

Por una parte, entiendo la molestia de Aliah porque queramos o no se ha normalizado creer o difundir información que carece de verificación sin importar sus consecuencias simplemente por tratarse de figuras públicas. Pero, por otra parte, esto sucede cuando los “farsanduleros” no ponen límites y exponen demasiado su vida personal. ¿De quién es la culpa?

‘Open English’

Ricardo Icaza y Edgardo Vidal no le tienen miedo al éxito. Durante sus coberturas han hecho el intento de manejar el verbo “to be”. No lo hacen perfecto, pero se han podido comunicar con la afición que no habla español, sin embargo, creo que hay que meterle algo más de esfuerzo para que mejoren su desenvolvimiento con el inglés. ¡Vamos por esa racha en Duolingo!

