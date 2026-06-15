Nos falta un episodio

K4G no es productor, sino un velocista olímpico del corazón. No está coleccionando estampitas del Mundial ni colaboraciones musicales, sino novias. Por ahí dicen que el amor es ciego, pero en su caso es amnésico y con fecha de caducidad. Hace no mucho lo vinculaban con una presentadora de televisión y ahora parece ser que hay una nueva chica en su vida.

Tibio

Me esperaba más de la respuesta de “El Cholo” a Zlatan Ibrahimović por su comentario de que Panamá sería el “saco de boxeo” de la Copa del Mundo. No dijo nada. Pensé que se iba a salir con uno de sus repertorios, de esos que hay que censurar, pero bueno, al exfutbolista sueco le está yendo como piña de cumpleaños. Los locales le han dicho de todo en sus redes.

Más cirugías

Ella no se está operando, está actualizando el “firmware”. Dios le dio un cuerpo... pero a ella claramente necesitaba devolución y cambio por un modelo mejorado. Admiro muchísimo tu amor propio. Tanto que decides mejorarlo quirúrgicamente cada seis meses. El resto solo vamos al gimnasio, qué flojos. En unas semanas veremos los resultados. ¡Sigan viendo!