Injusticia

“Rey mundo y todo el mundo” está cubriendo el Mundial 2026 e incluso aquellos que en sus jornadas diarias no se dedican a reportar noticias deportivas. Me da un pesar por aquellos que bajo sol y lluvia cubren la liga local y no los llevaron. Bueno, esperemos que conforme avanza el torneo le den la oportunidad para viajar a cubrir aunque sea un partido.

Moda

Varias “farsanduleras” han transformado la camiseta de la Selección Nacional. Usando su creatividad han reimaginado la indumentaria para llevarla con estilo. Algunas lograron versiones muy originales y otras no me gustaron tanto. El ganador fue el diseño de Róyer Pérez, que usó Delany Precilla, y entre los menos favoritos está el de María Fernanda y Michelle Simons.

Ya no está para esos trotes

La tía Jenia está hasta en la sopa, pero se nota a lejos que la quieren o quiere estar vigente sí o sí. En medio de la celebración de la afición panameña, cuando alguien salió con un repertorio bélico, la tía tenía una cara de circunstancia o de que quería que se la tragara la tierra. Ese ambiente no iba con la presentadora del programa de la Virgen de Guadalupe.